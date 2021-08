【中概股風暴】美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請

▲ 美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請。

中概股境外上市風波愈演愈烈,美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler周二(17日)於社交平台Twitter上表示,他已要求SEC人員停止處理內地企業通過空殼公司在美國IPO的註冊。他又指,期望中國企業赴美上市時,需披露更多詳細信息,以保障美國投資者。

Gary Gensler發表一則影片表示,部分中國營運公司透過空殼公司向SEC註冊上市,當美國投資者誤以為自己正投資一間中國企業時,他們投資的企業可能是一間在開曼群島注冊的實體。他要求內地企業應完全披露在開曼群島的實體與內地境內公司之間的資金流動。

▲ Gary Gensler近日再度就中概股上市發言。

他亦將矛頭指向中國政府,表示中國政府已多次突然轉換遊戲規則("significantly change the rules in the middle of the games"),SEC需理解中國政府可能在政治及監管層面上造成的投資風險。

對於中概股上市審計做法,Gary Gensler重申,赴美上市的內地企業應願意接受美國上市公司會計監督委員會(PCAOB) 及SEC調查,但他批評,中國政府在過去17年一直不允許該做法。("The government of China really hasn't allowed that to happen for the last 17 years")

路透社早前報道指,據報SEC已要求企業停止提交任何證券發行註冊申請,直到SEC能提供有關具體披露公司在中國面臨的風險指引,惟未有明確的時間表該指引出台。

