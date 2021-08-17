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【華為分家】榮耀傳借殼上市　滬A波導股份否認：未與榮耀有過商議

股市 09:35 2021/08/17

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【華為分家】榮耀傳借殼上市　滬A波導股份否認：未與榮耀有過商議

網傳榮耀手機擬借殼滬A企業波導股份（600130） 上市 ，波導股份發澄清公告否認。該公司指，截至目前，未與榮耀手機有過商議，不存在榮耀手機借殼波導股份上市事項，公司也未代工生產榮耀手機。公司與榮耀手機不存在任何形式的合作。

華為手機業務受累美國制裁令影響芯片供應，最終將原有入門手機品牌「榮耀手機」分拆，獨立經營。 榮耀行政總裁趙明近期透露，榮耀單周銷量市佔率已從之前最低的3%回升至14.6%，居內地手機市場第三名，全球50多個國家已經恢復業務。

另外，趙明透露，榮耀已經在全球50多個國家恢復業務，今年海外市場將逐漸復甦，公司正在準備海外的發貨和銷售，將會在其中的30多個國家上市，未來會有更多的產品上市，手機和平板也會支援Google的移動服務。

市場分析，榮耀手機銷量之所以能東山再起，得歸功於通路優勢，因為當初榮耀從華為分割出來時，榮耀的股東中有些就是經銷商，有別於小米是靠網路銷售，榮耀在經銷上較有優勢。

榮耀12日發布全新旗艦手機榮耀Magic 3系列、榮耀平板V7 Pro等，分析料下半年榮耀保持強勁增長動力。

相關文章：【美國制裁】美國多名國會議員籲商務部將榮耀加入實體清單　

【華為分家】榮耀手機：內地市佔率14.6%　打入前三品牌

編輯：吳敏芳

 

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