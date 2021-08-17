【港股市況】恒生指數跌逾300點穿26000　阿里巴巴、騰訊齊跌4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日低開低走，恒生指數開報26137點，跌43點，早段曾轉升，惟在騰訊 （00700） 為首科技股拖累下，大市曾跌近200點，一度跌穿26000點水平。恒生指數半日跌178點，報26002點，險守二萬六關口，成交728億元。恒生科技指數跌1.1%，報6346點。騰訊 （00700） 跌逾3%；百度 （09888） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成；友邦 （01299） 績後升逾3%；舜宇 （02382） 升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

焦點新聞︰

【監管跌市】市場監管總局：禁止科企利用數據、算法等技術手段 影響用戶選擇

【香港疫情】林鄭收緊入境檢疫期 抵港人士至少隔離14日

即市走勢︰

【13：25】騰訊 （00700） 亦跌逾4%，低見435元。

【13：25】東岳 （00189） 最新跌一成，低見16.74元，成交5.9億元。

【13：23】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至4%，破底低見172.8元。

【13：15】恒指跌逾300點，報25855點，跌約325點。

【13：12】恒指跌近300點，跌至25900點水平。

【13：08】中國建築上半年多賺21%至35億元 中期息增至20仙

【13：06】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見174.2元；騰訊 （00700） 跌近4%，低見436元。大市跌幅擴大至約235點，跌穿26000點。

【13：05】港交所 （00388） 午後跌近3%，低見475元。

【13：01】騰訊 （00700） 午後續跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：00】恒指午後初段跌約170點，報26010點。科指跌1.1%，報6348點。

【12：28】361度上半年多賺33% 股價半日逆市升1.5%

【12：17】【大戶持倉】無懼監管風險 資深基金經理逢低吸騰訊

【12：00】恒生指數半日跌178點，報26002點，險守二萬六關口，成交728億元。恒生科技指數跌1.1%，報6346點。騰訊 （00700） 跌逾3%；百度 （09888） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成；友邦 （01299） 績後升逾3%；舜宇 （02382） 升逾6%。

【11：44】恒指中午收市前跌約165點，報26015點；科指跌1.2%，報6346點。

【11：36】內地股市半日向下，上證跌0.5%；深證跌0.5%；創業板指跌0.4%。

【11：31】大市曾穿二萬六，低見25994點，最新報26003點，跌177點。

【11：24】東岳 （00189） 跌幅擴大至逾8%，低見17.14元。

【11：15】中軟 （00354） 高開低走，股價破頂高見16.28元後，回吐逾6%，低見14.92元。

【11：10】恒指最新又轉跌近100點，於26100點以下水平，報26084點，跌97點。

【11：02】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾7%，高見232.8元，成交15.7億元。

【10：57】嗶哩嗶哩 （09626） 再跌5%，破底低見526.5元；快手 （01024） 跌0.3%，破底低見72.1元。

【10：53】友邦 （01299） 撐市，股價績後升逾3%，高見97.9元。

【10：51】現代牙科 （03600） 預期中期錄得純利介乎2.3億元至2.45億元，去年同期錄得淨虧損淨額約為1.4億元。現代牙科股價升逾23%，高見9.02元。

【異動股】現代牙科盈喜料半年虧轉盈 股價抽升兩成半

【10：47】微盟 （02013） 績後升幅擴大至6%，高見10.56元。

【10：43】大市再度回升，最新報26185點，升4點。

【10：41】舜宇 （02382） 最新轉升2%，高見221.4元，今早曾挫半成低見203.8元。

【10：33】閱文 （00772） 跌幅擴大至12%，低見63.5元。

【10：21】大市跌約130點，至26050點水平，再度下試二萬六。

【10：18】騰訊 （00700） 最新跌逾3%，低見438元；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 則靠穩升0.2%。

【10：16】東岳 （00189） 昨日破頂後股價今早回吐逾6%，低見17.5元。

【10：11】大市再度轉跌約60點報26120點；科指跌1.4%，報6332點。

【10：05】閱文 （00772） 曾跌逾7%，低見67元，最新仍跌半成，報68.5元。

【10：04】安踏 （02020） 跌3%，低見164元；李寧 （02331） 升不足0.1%，特步 （01368） 升逾1%。

【特步國際1368】特步斥資4.4億人幣 向國有傳媒公司收購上海一棟商業大樓

【10：00】友邦 （01299） 升幅擴大至3%，高見96.95元。

【09：51】新威 （00058） 股價復牌後跌半成，低見0.33元，僅2宗成交或涉1.3萬元。新威昨發公告確認，執行董事李重陽在上周四（12日）被廉政公署拘捕以進行調查，並已於上周五（13日）在不獲起訴的情況下獲准保釋。

【廉署玉麒麟】新威國際確認執董李重陽上周四被捕 調查與公司活動無關

【09：49】東方電氣 （01072） 升一成，高見8.18元。

【09：45】恒指轉升約15點，報26196點；科指跌0.9%，報6360點。

【09：44】創科 （00669） 股價績後不斷造好，今早再升3%，破頂高見177.4元。

【09：42】期指轉升約20點。

【09：39】金活醫藥 （01110） 升逾兩成，破頂高見1.1元。金活醫療發盈喜，預期中期純利按年增長約95%至1倍，即升至最多1980萬元人民幣。

【09：36】舜宇 （02382） 績後跌幅擴大至半成，低見205元。

【09：35】港股早段跌幅擴大至約百點，恒指跌104點，報26077點；科指跌1.6%，報6318點。

【09：31】舜宇 （02382） 績後跌逾2%，低見211.8元。舜宇上半年純利按年增加約52%至27億元人民幣。

【業績│手機設備】舜宇光學半年多賺52% 毛利率按年改善至24.9%

【09：26】微盟 （02013） 上半年虧損擴大至5.6億元人民幣，去年同期則蝕5.4億元，微盟績後靠穩，高開0.4%報10元。

【SaaS業績】微盟半年經營虧損大幅擴大至1.9億人幣 研發投入大增

【09：25】閱文 （00772） 績後升近1%。閱文半年扭虧為盈，錄得純利10.8億元人民幣。

【騰訊旗下】閱文上半年扭虧賺10.8億元 月活躍用戶回升至去年高點水平

【09：21】恒生指數開報26137點，跌43點。恒生科技指數跌0.8%，報6367點。友邦 （01299） 績後造好升逾2%；騰訊 （00700） 續跌逾2%；美團 （03690） 跌逾1%。

【TME業績】騰訊音樂第二季少賺2.6% 即市曾創8.88美元新低

【09：13】期指開報26100點，升12點。

【09：04】恒指黑期升約33點，報26393點；道指期貨跌74點，報35551點。

【07：45】友邦中期新業務價值按年增長22% 中期息增8.6%至38仙

【07：45】港股ADR收報26058點，跌122點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.88元，跌0.47元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報447.83元，跌5.97元或1.3%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】聯儲局官員據報考慮在2022年中之前結束資產購買計劃，憂慮儲局退市，早段道指跌幅擴至283點，其後反覆回升。道指收市升110點，報35625點；標指升11點，報4479點；納指則跌29點，報14793點。

【開市9點半】監管壓力未除 騰訊ADR失450關 中金指港股進入「佈局區」

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩