【抖音母企】字節跳動據報已讓中國政府入股北京字節跳動1%　美參議員促拜登重推TikTok禁令

▲ 【抖音母企】字節跳動據報已讓中國政府持有北京字節跳動1%股份

短視頻社交平台抖音、TikTok母企字節跳動（ByteDance）據報已讓中國政府持有其重要子公司1%股份。The Information援引公司記錄及知情人士報道，中國政府已獲得北京字節跳動科技有限公司的股份及一個董事會席位。即使交易未涉及TikTok股權，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）也借題促請總統拜登重啟TikTok 禁令。

拜登今年6月解除部分特朗普政府推出的行政禁令，包括解除新下載騰訊旗下WeChat、TikTok的禁令，但要求商務部檢查相關應用程式的安全隱患。

魯比奧形容，北京的「侵略性（aggressiveness）」表明他們視TikTok是「黨國」的延伸，美國需要設立框架，要求外國高風險應用程式進入美國電訊網絡和設備時必須達到相應標準。

TikTok就強調，有關交易涉及字節跳動在中國內地的子企，該子企未有持股TikTok，而TikTok由美國和新加坡總部團隊營運。TikTok目前不在內地以及香港應用商店上架。

TikTok 去年7月於香港App Store、Google Play下架 「抖音」未見跡影，可見【下一頁】

中國政府入股字節跳動關鍵子企

報道援引天眼查信息指，北京字節跳動科技有限公司於4月30日的交易中，將1%股份售予由三家國有企業所有的網投中文（北京）科技有限公司。報道又指，協議還允許中國政府任命北京字節跳動的一名董事。

另外，由於字節跳動公司架構複雜，交易並未讓中國政府獲得TikTok的股權。

報道指，此舉讓中國政府更深入地了解字節跳動的內部運作，亦引發關於中國政府對整個字節跳動施加多大影響的問題。

字節跳動回應指，相關子公司只涉及內地一些視頻和信息平台，並持有根據當地法律運營所需的一些牌照。

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責任編輯︰梁浩碩