▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK

電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry與科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood對決？報道指，Michael Burry做空Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF（美：ARKK），並加大做空Tesla特斯拉（美︰TSLA）。

據監管申報文件，截至第二季度末，Michael Burry的Scion AssetManagement持有23.55萬股ARK Innovation ETF認沽期權，價值約3100萬美元。

另外，申報文件顯示，Michael Burry增加了對特斯拉的看跌押注，持有107.55萬股特斯拉股票的認沽期權，高於第一季度的80萬股。Michael Burry此前已通過大幅做空Tesla來間接做空ARKK。Tesla是Ark的首選股之一，亦是ARKK的最大持倉。

Michael Burry近期一直警告市場估值難以為繼，指散戶投資加密貨幣及網紅股，或會被拖入一場萬劫不覆的崩盤。

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責任編輯︰梁浩碩