【友邦業績】友邦中期新業務價值按年增長22%　中期息增8.6%至38仙、績後升逾3%

▲ 【友邦業績】友邦中期新業務價值按年增長22% 中期息增8.6%至38仙

友邦 （01299） 公布中期業績。按固定滙率計算，友邦新業務價值按年增長22%至18.14億美元，新業務價值利潤率增加4.2個百分點至59.0%，年化新保費增加13%至30.60億美元，派中期息38仙，按年升8.6%。

友邦股價績後高開2.7%，開報96.5元，其後升幅擴大，曾升最多4.1%，高見97.9元，中午收報97.3元，升3.5%，成交20.5億元。

若按質實滙率計算，友邦新業務價值按年升29%，新業務價值利潤率升4.6個百分點，年化新保費增加19%。

除香港外 新業務價值均超出疫情大流行前水平

友邦表示，新業務價值增長非常強勁，所有主要財務指標均有所上升。所有報告分部（除香港外）的新業務價值均超出2019年上半年疫情大流行前的水平；惟旅遊限制繼續影響香港業務來自中國內地訪客的銷售。

友邦保險中國業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，按相同基準計算，新業務價值錄得20%的非常強勁增長。此外，在中國內地區域拓展方面亦取得了快速的進展，繼四川分公司開業後，集團獲監管當局批准於湖北省籌建分公司。

本港方面，雖然旅遊限制繼續局限來自中國內地訪港旅客的銷售，香港業務受惠於針對性的銷售主張和新的業務增長舉措，本地客戶群的新業務價值錄得16%的增長。澳門分公司在『個人遊』計劃重啟的支持下，中國內地訪客銷售佔其2021年上半年年化新保費總額超過三分之一。

【友邦1299】友邦周二開市前放榜 券商估新業務價值升15%、增派中期息

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩