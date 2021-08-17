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【TME業績】騰訊音樂第二季少賺2.6%　即市曾創8.88美元新低

股市 06:33 2021/08/17

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騰訊音樂TME第二季少賺2.6% 即市曾創8.88美元新低

騰訊音樂（TME）公布第二季業績，截至6月30日止，總收入80.1億元（人民幣，下同），按年增長15.5%，綫上音樂服務收入增長32.8%，付費音樂用戶收入17.9億元，增長36.3%。純利8.27億元，按年跌11.9%；Non-IFRS純利11.2億元，按年跌2.6%。第二季毛利率30.4%，按年下跌0.9個百分點。

騰訊音樂強調付費用戶的按季增長，自2016年以來最勁，按季增長達530萬戶。付費用戶約6620萬，按年增長40.6%；付費率為10.6%，按年增3.4個百分點，按季增0.7個百分點。

騰訊音樂指，真誠地接受監管機構7月發布有關獨家版權安排的決定，致力於遵守所有要求。雖然預計業務運營會受到影響，我們堅定不移地致力於推動創新、履行社會責任、為用戶提供更好的服務，以及促進數碼音樂行業長期健康發展。

騰訊音樂於美股收市後公布業績，不過，業績公布前，股價大跌9%，收報8.92美元，即市更低見8.88美元。公布業績後，盤後股價回升3%。

相關文章：

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【大行報告】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

記者：譚志偉

美股 騰訊控股（00700） 新經濟股 騰訊音樂（美：TME）
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