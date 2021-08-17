貝索斯旗下藍色起源　指控太空總署登月合約批核不公

▲ 亞馬遜創始人貝索斯旗下藍色起源，指控美國太空總署登月合約批核不公。（法新社資料圖片）

據報道，亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技術公司「藍色起源」（Blue Origin）將美國太空總署（NASA）告上法庭，抗議NASA把月球登陸計劃合約批給SpaceX公司。

藍色起源的律師在提交給美國聯邦索賠法院（U.S． Court of Federal Claims）的文件中稱，這次抗議旨在挑戰NASA對藍色起源所提交提案作出不公平評估。這也是藍色起源試圖推翻NASA決定的最新一步行動。

SpaceX是特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司，也是藍色起源的競爭對手。今年4月，NASA授予SpaceX一份價值近29億美元（約226億港元）的合同，以建造一艘航天器，最早在2024年將宇航員送往月球表面。

NASA最初曾表示，有意將合同授予幾家供應商。最終NASA稱，由於預算限制，將只與一家供應商簽訂合同。與其他公司相比，SpaceX的出價要便宜得多。

藍色起源表示不滿，稱NASA違背使用多家供應商的意圖，未能給其他公司重新評估各自投標成本的機會。隨後，藍色起源向美國政府問責委員會(GAO)提起訴訟，希望推翻NASA的該決定。

但本月初，GAO駁回藍色起源的起訴，稱NASA沒有違反採購法或相關法規。GAO在一份聲明中稱，NASA的公告已經說明，授予合同的供應商數量，取決於可用於該項目的資金數額。公告還賦予了NASA授予多家供應商、獨家供應商和不授予任何供應商的權利。

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編輯：李勝君