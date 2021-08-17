【打工仔佳音】 ZA Bank 推免息提早出糧新產品 可早7日出糧

現時全港約有400萬名「打工仔」，每到月底「糧尾」時，不少人要「慳住使」苦等公司發工資。不過這苦況將可改變，本港虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）宣布推出名為「出糧 FastPass」的亞洲首款每月免息提早7日出糧產品，用戶最早可在原本出糧日前的7日取得月薪。

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以上「出糧 FastPass」有三大特色，打破出糧慣例，首先用戶可自行揀選出糧日，最早可在原本出糧日前的7日取得月薪，快人一步獲得工資。另一個特色，是由ZA出糧日起計算的7日內不設任何利息費用。出糧後的7日，只要用戶的ZA Bank活期賬戶內有足夠結餘作自動扣賬，就可以在當月享受免息提早出糧。該行亦指，現階段也豁免「出糧 FastPass」的服務費用。

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同時以上產品極簡易操作，用戶申請「出糧 FastPass」後，可以一個App辦妥，亦毋須更改出糧戶口，只需透過 ZA Bank App 完成單次設定，便可以每月自動提早出糧及還糧。



ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示 ：「部分傳統出糧賬戶仍停留在提供較高存款利率或豁免部分費用，打工仔未必受落。因此，公司為全港打工仔『做壞規矩 做好銀行』，開創亞洲首款免息提早出糧的產品，讓辛苦賺取的每一分錢增添意義。」



目前「出糧 FastPass」已開放予員工、其親友及部分特選用戶率先試用，特選用戶獲 ZA Bank 邀請後即可申請。由即日起，現有及全新用戶均可透過官方網站或 ZA Bank App 登記加入等候名單。若用戶完成登記後再邀請 2 位好友登記，一同加入「早出糧戰隊」，便可即時獲得申請名額。

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打工仔可以提早出糧的最大好處是資金調動更靈活，特別是可提早拿資金去投資，更快捕捉投資機遇。ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）亦表示期待「出糧 FastPass」能改寫本港金融服務的傳統思維，成為下一股新熱潮。相信面對是次虛擬銀行推出的創新產品，不排除傳統銀行也在未來日子部署反擊，對市民大眾來說絕對是好事。

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記者：陳詠妍