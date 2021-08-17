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【美國經濟】前儲局官員：上調通脹目標　可能帶來就業市場繁榮

股市 01:15 2021/08/17

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兩名前聯儲局高級官員認為，未來物價持續走高，可能是經濟整體轉向更高水平、並帶來就業繁榮所需要的。（法新社資料圖片）

美國聯儲局當前正努力對抗通脹問題，但兩名前儲局高級官員認為，未來物價持續走高，可能是經濟整體轉向更高水平、並帶來就業繁榮所需要的。

前研究主管David Wilcox和時任前主席耶倫的特別顧問David Reifschneider，在最新研究論文中稱，一旦新冠疫情過去且儲局能將利率提高到更正常的水平，應該將通脹目標從2%提高到3%，並使用意外降息的休克療法來實現這一目標。

Wilcox和Reifschneider估計，「在宣布更高通脹目標後的前15年，失業率可能平均比其可持續水平低0.75個百分點或更多。」這意味每年新增就業約120萬人或更多。

他們寫道，在勞動力市場最緊張時，被吸引進來的人來自邊緣化群體，允許更高的通脹率，也有助於減少種族和其他不平等現象，延長人們的就業期，並讓他們獲得更多的經驗和培訓。

Wilcox和Reifschneider稱，由於信貸寬鬆導致金融泡沫的風險或為對抗通脹飈升而加息，可能引發的經濟衰退的風險都是可控的，他們認為，用上述方式實現這種「過渡時期就業和產出的繁榮」是值得的。

聯儲局緊盯的衡量通脹水平的核心PCE物價指數，在6月份同比上漲3.5%，這引發市場關於儲局是否可能需要提早加息的辯論。

雖然2%通脹目標被廣泛認為是合理的，但儲局在過去十年都未能將通脹提高到這一水平，導致其宣布將暫時允許通脹在一段時間內更高，以達到其平均目標。

Wilcox和Reifschneider提出不同的論點：宣布更高通脹目標的同時，如果再加上降息等行動，就會產生持久的經濟利益。

他們指出，聯儲局的新框架承諾在五年後進行審查，屆時當前的通脹飈升將早已平息，失業率也已略低於其可持續水平，且在進一步的政策轉變後將更低。

Wilcox和Reifschneider寫道，許多研究人員已經指出，如果全球各央行單獨或共同提高通脹目標，從長遠來看，它們可以在將通脹保持在目標附近並使勞動力充分就業方面做的更好。

【美國縮表】美國聯儲局官員擬第四季開始減買債　明年中前完成

【美國經濟】景順：聯儲局或8月尾宣布縮減買債計劃　料不會出現「收水恐慌」

【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

【儲局官員】巴爾金：美國今年通脹可望達2%目標

編輯：李勝君


 

美股 就業 耶倫 經濟衰退 疫情 失業 加息 美國聯儲局 通脹 失業率

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