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【美股焦點】花旗：儲局縮表等4因素 或令9月市場波動性加劇

股市 00:31 2021/08/17

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花旗首席美國股票策略師表示，美國聯儲局縮表、稅率可能上調等四大因素，或令9月市場波動性加劇。（法新社資料圖片）

花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich提醒投資者為波動性加劇做好準備，指美聯儲局縮表、稅率可能上調、保證金壓力和持續的通脹，有可能成為債券市場不得不做出反應的壓力。

「我們更謹慎了一點」他在接受彭博電視採訪時表示，並稱估值高企之際，這四個潛在的問題，有可能在9月左右彼此傾瀉而下。

加皇資本市場的Lori Calvasina，花旗首席美國股票策略師Tobias Levkovich和Pimco的多資產策略投資組合經理Erin Browne討論美聯儲局縮減資產購買計劃。

Levkovich對年底標普500指數的目標價是4000點，顯示他對當前市況之悲觀。他的目標價較標指上周五創下的歷史高位低10%以上。

他認為，等候眾議院批准的5500億美元基礎設施法案，不會給經濟帶來太大的提振，因為純基建不到25%，這並非大家希望的重大計劃。

一些投資者擔心阿富汗政局動盪有可能損害市場情緒，但Levkovich則認為這不會給市場帶來太大的威脅。

他指出，地緣政治事件往往會令事情複雜化，哪怕知道存在風險，通常也很難預測。

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編輯：李勝君
 

花旗銀行 債券 阿富汗 目標價 地緣政治 美股 縮表 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹

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