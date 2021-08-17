【美股焦點】花旗：儲局縮表等4因素 或令9月市場波動性加劇

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聯儲局稱過早取消Libor 將引發市場混亂
花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich提醒投資者為波動性加劇做好準備，指美聯儲局縮表、稅率可能上調、保證金壓力和持續的通脹，有可能成為債券市場不得不做出反應的壓力。
「我們更謹慎了一點」他在接受彭博電視採訪時表示，並稱估值高企之際，這四個潛在的問題，有可能在9月左右彼此傾瀉而下。
加皇資本市場的Lori Calvasina，花旗首席美國股票策略師Tobias Levkovich和Pimco的多資產策略投資組合經理Erin Browne討論美聯儲局縮減資產購買計劃。
Levkovich對年底標普500指數的目標價是4000點，顯示他對當前市況之悲觀。他的目標價較標指上周五創下的歷史高位低10%以上。
他認為，等候眾議院批准的5500億美元基礎設施法案，不會給經濟帶來太大的提振，因為純基建不到25%，這並非大家希望的重大計劃。
一些投資者擔心阿富汗政局動盪有可能損害市場情緒，但Levkovich則認為這不會給市場帶來太大的威脅。
他指出，地緣政治事件往往會令事情複雜化，哪怕知道存在風險，通常也很難預測。
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編輯：李勝君