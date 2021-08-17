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聯儲局稱過早取消Libor 將引發市場混亂

股市 00:16 2021/08/17

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聯儲局向聯邦法院表示，過早取消Libor會對金融穩定構成風險，引發市場混亂。（法新社資料圖片）

美國聯儲局告訴法官不要應一項消費者訴訟中的要求，而立即廢除倫敦銀行間同業拆借利率（Libor），因為這會對金融穩定構成風險，並破壞多年來全球向新基準利率過渡的計劃。

聯儲局理事會和紐約聯邦儲備銀行上周五提交給舊金山聯邦法院的文件中表示，全球正在開展逐步擺脫Libor的過渡進程，但通過法院命令立即結束Libor，可能會損害消費者和企業的利益。

數十個消費者借款人和信用卡用戶正尋求法院發布一項旨在終止Libor的禁令，稱該基準利率是「價格操縱壟斷聯盟」的產物，原告還在尋求賠償。

聯儲局在文件中表示，現在就結束該基準利率可能會擾亂金融合約的交易，顛覆抵押貸款和學生貸款等消費合約，並引發海量的訴訟。儲局並表示，約223萬億美元的金融產品與美元Libor利率掛鈎。

儲局指出，如果無法實現從Libor的有序過渡，那麽當前依賴Libor的所有市場無疑會出現混亂和不確定性。

根據當前的時間表，與美元Libor相關的新合約應在今年結束，最終部分的安排將在2023年中之前逐步退出。

【LIBOR】儲局支持的LIBOR過渡期監督機構 正式認可定期SOFR利率

【LIBOR】英國監管機構宣布LIBOR於12月31日停用

LIBOR將於2021年底停用　美聯儲：LIBOR最遲2023年6月底前被淘汰（第二版）

編輯：李勝君
 

倫敦同業拆息 美國 倫敦 美元 學生貸款 美國聯儲局 紐約

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