【職場熱話】豪宅家庭$800日薪徵「萬能姨姨」 需大學畢業及鋼琴8級 日做6小時 清潔補習教琴一腳踢

不少在職父母忙於工作，有時需要聘請補習老師教導小朋友做功課，或家務助理協助打掃，但近日有網民於網上社交媒體發放一張招聘廣告，內容為聘請一名「萬能姨姨」，在九肚山的千呎豪宅內工作。

據悉，該職位每逢星期六或星期日，由早上8點至下午2點工作，而每天以$800現金即時出糧。

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【職場熱話】打工仔一個打招呼動作 竟被迷信上司斥犯禁 被罰WFH一星期 網民：好多人恨都恨唔到 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為僱主對家務助理、補習老師或教琴的薪金不太熟悉，並搞笑地留言道：「4小時哪能完成家務？1小時更不可能完成功課輔導」、「一般家務助理，應該不止這個價錢吧？」、「大學生有鋼琴八級，還要做清潔姨姨，這麼搞笑！」、「你猜會不會有老闆叫員工2小時做經理，2小時做IT，2小時負責清潔，2個小時派傳單呢？」、「僱主應該很久沒有落山，不知道市價，既做清潔、又要補習和教琴，這才＄800一天？」、「可能是美金$800呢？」

其他網民回應：

＄800教琴和補習都不夠付車費

只有母親角色先做到

可能人家打少了一個零

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責任編輯：陳頌潔