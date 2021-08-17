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【開市9點半】監管壓力未除　騰訊ADR失450關　中金指港股進入「佈局區」

股市 06:45 2021/08/17

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（1）再有官媒呼籲加強監管網絡遊戲，監管憂慮再起，科技股昨再成為跌市重災區，並是北水沽貨重點對象，北水周一淨沽騰訊 （00700） 25億元。外圍數據欠佳，資金湧債市避險，美債息下跌；加上憂慮儲局收水，環球科技股下跌，港股科技股ADR也跟跌，騰訊ADR失450關，較港低1.3%，阿里 （09988） 美股相當於低港1.5%。

【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）

即睇開市9點半重點：

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（2）據報中國企業紛紛尋求招聘前官員，協助回應監管要求。

【監管跌市】中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員　應對監管部門整頓

（3）港股今日勢考驗兩萬六關，中金昨發表報告指，市場已計入過多悲觀情緒，尤其是對優質成長股，認為市場可能逐步進入「佈局區」。

【港股解構】中金：港股逐進布局期　價值股短綫或補漲　成長股跑贏仍是大方向

（4）受累監管早前整治互聯網保險亂象，眾安在綫  （06060） 股價一個月急插三成，但大行指傳媒錯誤演繹監管政策。

【監管跌市】眾安1個月由高位挫近3成　大和平反：傳媒報道誤導

（5）先瑞達醫療   （新上市編號：06669） 今早截止招股，超購逾300倍。

【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛

（6）友邦  （01299） 今早將公布業績，券商料新業務價值增幅介乎15%至18%不等。

【友邦1299】友邦周二開市前放榜　券商估新業務價值升15%、增派中期息

（7）滙豐  （00005） 斥45億收購AXA新加坡業務，藉此擴大在當地的保險及財富管理業務。

【滙豐HSBC】滙豐斥45億收購AXA新加坡業務　完成整合後即可貢獻盈利

（8）自動駕駛周不時都出現空全隱憂，除了Tesla（美：TSLA）及蔚來汽車（美﹕NIO）隔晚美股都大跌。

【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司回應：沒有任何刪改數據行為、積極配合調查　盤前曾跌半成（第二版）

（9）航運股海豐國際  （01308）  中期息大增3.5倍，股息率增至5.4厘。

【業績│航運】海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元　股息率增至5.4厘

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 新經濟股 傳統經濟股 ADR 海豐國際（01308） 友邦保險（01299） 先瑞達醫療－B（06669） 眾安在線（06060） 騰訊控股（00700） 中國

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