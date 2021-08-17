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【ET開市直擊】車股失靈狂插 舜宇業績有冇啟示？（附Time code）

股市 08:55 2021/08/17

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經過一輪強勢的汽車股上升乏力，甚至出現調整勢態，是否屬大市再度尋底的訊號，值得大家密切留意。舜宇光學 （02382） 上半年純利按年增加約52%至27億元，今日股價如何走？耀才證券研究部經理譚智樂今早9點於《ET開市直擊》為你分析。（點擊立即收看／收聽↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　聚焦新政策
01：18 - 外圍市況速覽　收水步伐、阿富沖局勢
02：42 - 美股市況分析　消息稱2022年中縮減買債
09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：30 - 港股一浪低於一浪　恒指走勢如何
14：02 - 微盟集團 （02013） 業績解讀
19：59 - 舜宇光學 （02382） 業績解讀
25：02 - 港股開市前市況速報
25：45 - ET個股推介：中建材 （03323）
26：52 - 汽車股分析　國家再有政策扶持
31：35 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？
33：10 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景如何？
36：26 - 組合必備股跟進：耐世特 （01316）  
39：55 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何？
42：15 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何？
45：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？
46：52 - 蘋果股價再創新高　舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 可跟進？
48：43 - 股票分析：中國人壽 （02628） 股價前景如何？
50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油 （00883） 點睇？
56：25 - 航運股前景如何？海豐國際 （01308） vs太平洋航運 （02343） vs東方海外 （00316）
01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工 （02357）
01：02：08 - 港股開市後市況速報
01：04：07 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3034429/

***

重溫上日《ET開市直擊》足本版：

Time code

00：00 - 港股焦點速覽
00：36 - 外圍市況速報
02：07 - 美國消費者信心指數創2011年新低如何解讀？
05：07- 港股市況速報＋北水盤路
06：21 - 恒指未守穩廿天綫　本周後市如何？
08：27 - 招商銀行  （03968）  業績解讀　對內銀股有何啟示？
12：44 - 內銀股陸續公布業績如何預測？
19：58 - 港股競價交易時段市況速報
20：07 - ET個股推介：吉利  （00175）  
22：43 -股票分析：招商銀行  （03968）  股價前景分析
24：42 -股票分析：中國銀行  （03988）  股價前景分析
26：51 -股票分析：碧桂園  （02007）  股價前景分析
29：08 -股票分析：騰訊  （00700）  股價前景分析
30：55 -股票分析：小米  （01810）  股價前景34：46 - 港股開市市況速報
36：50 -股票分析：創科  （00669）  股價前景分析
39：32 -股票分析：大唐新能源  （01798）  股價前景分析 
42：51 -股票分析：舜宇光學  （02382）  股價前景分析 
45：27 -股票分析：海螺水泥  （00914）  股價前景分析 
49：02 -股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價前景分析 
51：37 -股票分析：中興通訊  （00552）  股價前景分析 
54：57-股票分析：福萊特玻璃  （06865）  股價前景分析 
59：17-股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景分析 
01：03：22 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景分析  
01：0521 - 港股市況速報
01：06：08 - 財經日誌提提你

 

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