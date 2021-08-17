經過一輪強勢的汽車股上升乏力，甚至出現調整勢態，是否屬大市再度尋底的訊號，值得大家密切留意。舜宇光學 （02382） 上半年純利按年增加約52%至27億元，今日股價如何走？耀才證券研究部經理譚智樂今早9點於《ET開市直擊》為你分析。

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▲ 【ET開市直擊】車股失靈狂插 舜宇業績有冇啟示？

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