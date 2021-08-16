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【騰訊投資】Tim Hortons中國將與SPAC合併上市 估值近17億美元

新股IPO 22:58 2021/08/16

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Tim Hortons中國將透過與SPAC合併，在納斯達克上市。

外電報道，加拿大咖啡連鎖店Tim Hortons中國業務的運營商，同意通過與空白支票公司（SPAC）Silver Crest Acquisition Corp.合併的方式上市。Silver Crest在監管申報文件中表示，交易將令Tim Hortons中國在納斯達克上市，對其包括債務在內的估值約為16.9億美元。交易預計將在第四季度完成。

Tim Hortons中國是持有該咖啡連鎖品牌的Restaurant Brands International Inc與私募股權公司Cartesian Capital Group的合資企業，其他投資人包括紅杉中國和騰訊 （00700）

騰訊音樂傳暫緩香港第二上市　憂監管不明朗【下一頁】

根據申報文件，Tim Hortons中國現有股東的持股將展期，SPAC合併完成後，他們會持有合併後公司大約80%的股權。上市所得資金將用於Tim Hortons中國的門店擴張以及其他潛在投資。

Restaurant Brands International於2014年收購Tim Hortons，同集團還有漢堡王、Popeyes兩家餐飲連鎖品牌。

Tim Hortons中國進行第二輪融資　獲騰訊增持【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

 

美股 集資 IPO 中國 加拿大 合併 特殊目的收購公司（SPAC）

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