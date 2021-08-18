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【樓市熱話】朋友太古上班欲天水圍置業 每天5點45分起床感糾結 網民：起床後要一小時準備？

理財智慧 10:00 2021/08/18

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不少跨區上班的打工仔每天花時間長途跋涉往返港島或九龍，當中所花的交通隨時耗兩、三小時，近日有網民於網上討論區發文，指其友人考慮購入天水圍新樓盤置業，但他在太古城上班，變相住處與公司處於天南地北，對此他感到很糾結。

接圖了解更多，樓主朋友的經歷：

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【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個  【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為樓主朋友如果在太古城上班，不應在天水圍置業，否則要有犧牲及付出的心理準備，並附上其他建議，「錢不夠可買北角舊區的舊樓」、「在太古城上班應該選港島東或九龍東或將軍澳」、「轉工」、「在車內睡覺」、「在太古城上班應該買西灣河或筲箕灣的舊樓。」

同場加映：【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

另有網民指其友人每天5點45起床太誇張，「起床後要不要1小時準備？30分鐘甚麼都準備好」、「很多人住天水圍或元朗去觀塘或香港島，車程約1小時30分鐘內到達，他們又不覺得有甚麼問題。」、「在7點多有特別一輛車969c 開往太古城。」、「我住屏山，往西九上班都是7點30分起床，吃完早餐8點05分才出門口。」

 

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責任編輯：陳頌潔

樓盤分類 天水圍 交通 香港島

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