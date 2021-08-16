【新股IPO】泉峰控股據報最早年底香港上市 集資最多62億元

▲ 泉峰控股傳尋求最早年底在香港上市，集資最多8億美元。

中國電動工具和戶外動力設備製造商泉峰控股（Chervon Holdings）上周正式向聯交所遞交上市申請，外電引述知情人士報道，泉峰控股尋求最早今年年底上市，計劃通過香港IPO籌資5億至8億美元（約39億至62.4億港元）。中金及花旗為聯席保薦人。

據初步招股資料，泉峰控股電動工具的目標客戶為工業級及消費級終端用戶，而戶外動力設備產品的目標客戶為高端及大眾市場終端用戶，公司目前擁有EGO、FLEX、SKIL、大有及小強5個品牌，銷售割草機、鏈鋸及掃雪機等系列產品。

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泉峰控股今年首季度收入錄得4億美元，按年增加90%，純利約5111萬美元，按年增長近14倍。去年全年，公司收入約12億美元，純利約4436萬美元。

知情人士指，泉峰控股本次發行的細節，如規模和時間，仍可能會發生變化。泉峰控股不予置評。

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編輯：陳健婷