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【美股焦點】傳聯儲局官員考慮明年結束資產購買計劃 三大指數齊跌

股樓投資 22:10 2021/08/16

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美股三大指數周一（16日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌87.73點及0.25%，報35,427.65點，標準普爾500指數跌12.39點及0.28%，報4,455.61點，納斯達克指數跌51.37點及0.35%，報14,771.53點。

有傳聯儲局官員正考慮明年年中前結束資產購買計劃，拖累大市發展，道指成份股摩通（JPM）跌1.7%、高盛（GS）跌1.64%、美國運通（AXP）跌1.62%

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）宣佈對Tesla（TSLA）自動駕駛模式展開初步調查，Tesla開盤跌2%

同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

經濟 Tesla 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數

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