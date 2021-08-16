【寰宇堂】國泰航空證實機場貴賓室「寰宇堂」一名員工確診　已關閉清潔、執勤員工將進行強檢

▲ 國泰航空表示，「寰宇堂」現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止

國泰航空 （00293） 證實，接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，表示其中一位於該處所工作的員工確診新冠肺炎。國泰航空表示，作為預防措施並因應政府衛生當局的建議，「寰宇堂」現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止，所有曾於「寰宇堂」執勤的員工已被安排進行強制檢測，按照政府規定，所有於機場工作的員工均須定期進行檢測。

「寰宇堂」員工最後上班日期為8月14日

國泰航空指，正就該個案與服務供應商緊密合作，遵照衛生當局的既定程序，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的顧客及員工，並會繼續就該個案與衛生當局緊密合作。國泰強調，集團一向以維護員工和顧客安全及健康為首要責任，謹就有關情況帶來的不便致歉。

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據衞生署衞生防護中心公布，「寰宇堂」員工最後上班日期為8月14日，她於8月15日出現發燒等病徵及向一名私家醫生求診，並於同日到北大嶼山醫院急症室求醫。8月15日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。該名女病人沒有接種新冠疫苗。

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