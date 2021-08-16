  • 29°C
香港時間 : 2021816日 (一) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寰宇堂】國泰航空證實機場貴賓室「寰宇堂」一名員工確診　已關閉清潔、執勤員工將進行強檢

Hot Talk 20:34 2021/08/16

分享：

國泰航空表示，「寰宇堂」現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止

國泰航空 （00293） 證實，接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，表示其中一位於該處所工作的員工確診新冠肺炎。國泰航空表示，作為預防措施並因應政府衛生當局的建議，「寰宇堂」現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止，所有曾於「寰宇堂」執勤的員工已被安排進行強制檢測，按照政府規定，所有於機場工作的員工均須定期進行檢測。

「寰宇堂」員工最後上班日期為8月14日

國泰航空指，正就該個案與服務供應商緊密合作，遵照衛生當局的既定程序，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的顧客及員工，並會繼續就該個案與衛生當局緊密合作。國泰強調，集團一向以維護員工和顧客安全及健康為首要責任，謹就有關情況帶來的不便致歉。

國泰航空疫苗抽獎正在接受報名【下一頁】

據衞生署衞生防護中心公布，「寰宇堂」員工最後上班日期為8月14日，她於8月15日出現發燒等病徵及向一名私家醫生求診，並於同日到北大嶼山醫院急症室求醫。8月15日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。該名女病人沒有接種新冠疫苗。

更多航空相關文章

相關文章：【國泰293】國泰7月份營運公告出現錯漏　表格錯引6月份數據

相關文章：【國泰293】國泰航空上月載客率創近一年高、個別前往英美航班爆滿　貨運淡季需求仍上升

相關文章：【大灣區】國泰航空CEO：國泰不怕有競爭　大灣區航空擬於國慶日首航

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結
 

港股 新冠肺炎 香港國際機場 新冠肺炎疫情 機場 航空 國泰航空 肺炎 國泰航空（00293）

上一篇文章

【美國經濟數據】紐約聯儲行8月製造業指數差過預期

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升18點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升18點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升18點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）