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【美股知識】美股4大指數介紹（2）

理財智慧 20:30 2021/08/16

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今回介紹的是標普500指數，簡稱標指，是美股市場中，最具代表性，計算最合理的股票指數。顧名思義，指數由美國企業中，最大的500隻股票組成，佔美股市場的總市值約77%。

相比之下，早前介紹的道瓊斯工業平均指數，只有30隻股票，佔市場總市值僅約18%。而標指以市值加權方式計算，市值愈大的企業，佔的比重愈高，遠較道指以個股股價計算合理。

標指於1957年成立，起始點數為386點，現時約4400點，連股票總回報達5,000%。

標指最大成份股為Apple（AAPL，6.15%），第二為Mircosoft（MSFT，5.75%），第三為Amazon（AMZN，3.83%）、第四和第五分別為Facebook（FB、2.29%）及Alphabet（GOOGLE，2.18%）。十大成份股中，有8隻為科技股，反映出美國科技股在市場上的主導地位。

由於標普500指數的代表性，因此市場中人，一般會以標指的走勢，來代表美國股市。如果標指跌入熊市，例如跌穿200天綫，市場就會視美股步入熊市，即使其他指數力保不失。分析標普的方法，最簡單的是看其200天綫，在200天綫上為牛市，200天綫之下為熊市。在200天綫上下穿插則視為牛熊爭持。

如想買賣標普500指數，可留意SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）或Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）。

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同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

 

撰文 : 龍瑞成

ETF 股票 美股 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 Alphabet Facebook Amazon

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