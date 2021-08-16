【電子消費券】美食博覽閉幕　貿發局：人均消費逾1200元　過半用消費券

▲ 香港貿易發展局指合共吸引逾37萬人次入場參觀購物。（曾耀輝攝）

美食博覽連同另外４個展覽８月16日閉幕，香港貿易發展局指合共吸引逾37萬人次入場參觀購物。據貿發局的調查發現，人均消費額為1,273元，並有過半受訪者使用電子消費券購物。

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美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽，以及國際現代化中醫藥及健康產品會議今日結束。香港貿發局副總裁周啟良表示︰「今年美食博覽連同幾個展覽吸引逾37萬人次入場，雖然疫情下未能提供試飲試食，仍見市民樂於購物，並積極使用電子消費券。」

該局又於展覽期間抽樣訪問超過1,400名入場人士，44%受訪者在展覽現場花費1,000元或以上購物，而整體受訪者的人均消費額為1,273元。貿發局認為，展覽期間消費氣氛甚佳。此外，現場8成半展商接受至少一項電子消費券支付方式，而調查顯示，有近8成受訪者曾在場內使用電子支付方式付款，超過一半受訪者有使用消費券購物。

港九罐頭洋酒伙食行商會與南北行公所今年亦首次在美食博覽設立展館，港九罐頭洋酒伙食行商會會董李志峰透露，展期內有約8成銷售額以電子支付方式交易，消費券帶動了市民消費，銷售反應較預期好。美酒展的展商之一高陞國際貿易董事及五糧液國際(香港)發言人李智能亦預計，即場銷售額高達100萬元。

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責任編輯：葉泳珊