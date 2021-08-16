【友邦1299】友邦周二開市前放榜　券商估新業務價值升15%、增派中期息

▲ 【友邦1299】友邦明日開市前放榜 券商估新業務價值升15%、增派中期息

藍籌股友邦 （01299） 周二（17日）開市前公布中期業績。綜合4間券商預測，友邦上半年新業務價值增長料有雙位數增幅，增幅介乎15%至18%不等；同時有機會加派中期息。更值得留意，券商指考慮到次季內險銷售放緩，友邦中國期內的業務表現就更加關鍵，並相信市場會繼續聚焦友邦中國的發展策略。

友邦績前股價造好，今日收報94元，逆市升1.15元或1.2%，盤中高見94.8元，全日成交22.6億元。券商估計，友邦更可能加派息，滙證預測中期息每股0.38元，按年多8%。

券商估計，友邦上半年新業務價值增長介乎15%至18%，相信由於由中國及香港本地客業務推動。若單計第二季，滙證及瑞銀估計，新業務價值按年增長9%，摩根士丹利則估升幅約10%。

瑞銀：現價已大致反映中港延遲通關風險

大摩解釋，預測友邦上半年新業務價值增幅15%，是考慮到去年次季中國及其他市場業務的高基數效應，但由於受主要的東盟市場及香港業務支持，集團仍然可以維持整體新業務價值雙位數升幅。

疫情關係，中港目前仍未恢復通關，限制友邦的保險銷售復甦。瑞銀表示，已經押後中港通關的預測時間，而香港離岸保單銷售的復元時間，亦都因而由原本的今年第四季押後至2022年中，同時一併下調2022年至2023年的新業務價值增長預測6%至14%。但瑞銀補充，相信延遲通關的風險已經大致反映在現時股價水平。

績前多間券商下調新業務預測

因應中港延遲通關，多間券商績前先後下調友邦的新業務增長預測，並因此而調低目標價，包括高盛由116元削至113元、瑞銀由118元下調至112元，但普遍仍維持買入評級。

大摩相信，香港第二季起已進入正面增長軌道，而且更多內地訪港旅客目前已轉向友邦澳門，形容是正面跡象。

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