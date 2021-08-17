【業績│手機設備】舜宇光學半年多賺52% 毛利率按年改善至24.9% 股價跌4%

▲ 舜宇光學上半年純利按年增長逾5成。

舜宇光學 （02382） 公佈，上半年收入按年增長5%至198億元（人民幣，下同），純利按年增加約52%至27億元。集團上半年毛利率約24.9%，較去年同期增加約5.4個百分點，淨利率約13.6%。

舜宇光學周二（17日）早段跌4%，截至9時35分，現報207.8元，跌4.1%，成交額達1.2億。

舜宇表示，期內收入增長主要因為手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組三大主要產品的出貨量按年皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷了出貨量增加所帶來的收入增長。

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至於毛利率上升，主要受益於生產線流程優化及自動化水平提升帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。

舜宇光學上半年研發開支約13.2億元，按年增加23.7%，佔集團收入比重由5.7%升至6.7%，總體研發開支增加是由於持續投放資金，用於現有產品的研發升級以及新興業務相關產品的開發。

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編輯：陳健婷