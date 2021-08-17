  • 30°C
香港時間 : 2021817日 (二) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│手機設備】舜宇光學半年多賺52% 毛利率按年改善至24.9% 股價先跌後升漲5%

當炒股 10:54 2021/08/17

分享：

舜宇光學上半年純利按年增長逾5成。

舜宇光學 （02382） 公佈，上半年收入按年增長5%至198億元（人民幣，下同），純利按年增加約52%至27億元。集團上半年毛利率約24.9%，較去年同期增加約5.4個百分點，淨利率約13.6%。

舜宇光學周二（17日）開市早段一度跌逾5%，但其後「拗腰」反彈，最新升5.3%至228元，成交13.32億元。

舜宇表示，期內收入增長主要因為手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組三大主要產品的出貨量按年皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷了出貨量增加所帶來的收入增長。

舜宇光學傳首入iPhone供應鏈　蘋果將尋找更多中國供應商【下一頁】

至於毛利率上升，主要受益於生產線流程優化及自動化水平提升帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。

舜宇光學上半年研發開支約13.2億元，按年增加23.7%，佔集團收入比重由5.7%升至6.7%，總體研發開支增加是由於持續投放資金，用於現有產品的研發升級以及新興業務相關產品的開發。

相關文章：

舜宇光學7月手機鏡頭出貨量按年跌23%　股價跌逾3%

【小米造車】傳小米汽車總部及首座工廠基本確定落戶北京

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 業績公布 舜宇光學科技（02382） 智能手機

上一篇文章

【美國縮表】花旗列4潛在因素或觸發9月市場波動　包括聯儲局縮表

下一篇文章

【中概股風暴】美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）