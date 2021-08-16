【加密貨幣】美零售巨頭部署虛幣支付 沃爾瑪聘總監處理加密業務

早前有統計顯示，美國成年人持有加密貨幣比例超過兩成，美國零售巨頭相繼開展加密貨幣支付的準備工作，七月便有消息指亞馬遜將會接受加密貨幣支付，但及後公司澄清沒有該決定，但卻承認正準備加密貨幣支付，刺激比特幣價格升穿40,000美元。

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眼見愈來愈多企業準備加密貨幣支付的前期工作，美國零售巨頭沃爾瑪早前發招聘廣告，聘請高級總監，但工作內容除了「識別消費者需求並將之轉化成產品」外，亦有一項要求處理加密貨幣相關投資及合作事宜。

事實上，全球兩大信用卡公司已在去年起陸續部署加密貨幣支付，最新萬事達卡便宣布與穩定幣發行商Circle達成合作協議，以處理加密貨幣支付過程中，由加密貨幣兌換為法幣的一步。另外Paypal及電子錢包龍頭Square去年起亦宣布支援加密貨幣交易服務。

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