  • 29°C
香港時間 : 2021816日 (一) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】尋找下一隻亞馬遜？薦十隻高增長低市值黑馬

股樓投資 22:19 2021/08/16

分享：

投資者對倍升股一向趨之若鶩，更希望複製亞馬遜、Alphabet、Facbook等的倍升奇蹟。這些股份的股價之所以能夠倍升，全因他們的走勢往往與盈利及收入也錄得大幅增長。但要選出倍升股的難度也非常高，據Durable Capital Partners數據顯示，在過去10年間，只有大約35家公司股價以每年20%或以上的速度上漲。

【美股焦點】英富豪布蘭森減持維珍銀河　套現近3億美元

《巴隆氏雜誌》早前便統計出10隻市低值於100億美元、長期收入增長預期又較高的黑馬，當中部份股價的估值仍處合理水平：

股份 現價 2021年市盈率 2021年市銷率 2022年市盈率 2022年市銷率
Amedysis / AMED $185.15 30.2 2.7 27.7 2.4
Amyris / AMRS 13.64 NM 10.4 NM 9.7
Booz Allen Hamilton Holding / BAH 81.73 19.4 1.3 17.7 1.2
J.B. Hunt Transport Services / JBHT 172.76 25.8 1.5 22.2 1.4
Marriott Vacations Worldwide / VAC 147.15 40.9 1.6 15.7 1.4
SiteOne Landscape Supply / SITE 197.10 45.7 2.6 43.5 2.5
Staar Surgical / STAA 138.19 192.3 28.6 140.8 22.5
Stitch Fix / SFIX 44.38 NM 1.9 1890.3 1.7
Trex / TREX 105.94 51.9 10.5 43.6 9.3
Upwork / UPWK 44.31 NM 11.4 556.8 9.2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

撰文 : 林展鋒

市盈率 CES 美股 AR Alphabet 美元

上一篇文章

【加密貨幣】美零售巨頭部署虛幣支付 沃爾瑪聘總監處理加密業務

下一篇文章

【加密貨幣】加密貨幣總市值重上2萬億美元 專家料比特幣明年達10萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%