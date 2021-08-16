【美股焦點】尋找下一隻亞馬遜？薦十隻高增長低市值黑馬

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投資者對倍升股一向趨之若鶩，更希望複製亞馬遜、Alphabet、Facbook等的倍升奇蹟。這些股份的股價之所以能夠倍升，全因他們的走勢往往與盈利及收入也錄得大幅增長。但要選出倍升股的難度也非常高，據Durable Capital Partners數據顯示，在過去10年間，只有大約35家公司股價以每年20%或以上的速度上漲。
《巴隆氏雜誌》早前便統計出10隻市低值於100億美元、長期收入增長預期又較高的黑馬，當中部份股價的估值仍處合理水平：
|股份
|現價
|2021年市盈率
|2021年市銷率
|2022年市盈率
|2022年市銷率
|Amedysis / AMED
|$185.15
|30.2
|2.7
|27.7
|2.4
|Amyris / AMRS
|13.64
|NM
|10.4
|NM
|9.7
|Booz Allen Hamilton Holding / BAH
|81.73
|19.4
|1.3
|17.7
|1.2
|J.B. Hunt Transport Services / JBHT
|172.76
|25.8
|1.5
|22.2
|1.4
|Marriott Vacations Worldwide / VAC
|147.15
|40.9
|1.6
|15.7
|1.4
|SiteOne Landscape Supply / SITE
|197.10
|45.7
|2.6
|43.5
|2.5
|Staar Surgical / STAA
|138.19
|192.3
|28.6
|140.8
|22.5
|Stitch Fix / SFIX
|44.38
|NM
|1.9
|1890.3
|1.7
|Trex / TREX
|105.94
|51.9
|10.5
|43.6
|9.3
|Upwork / UPWK
|44.31
|NM
|11.4
|556.8
|9.2
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撰文 : 林展鋒