【美股焦點】尋找下一隻亞馬遜？薦十隻高增長低市值黑馬

投資者對倍升股一向趨之若鶩，更希望複製亞馬遜、Alphabet、Facbook等的倍升奇蹟。這些股份的股價之所以能夠倍升，全因他們的走勢往往與盈利及收入也錄得大幅增長。但要選出倍升股的難度也非常高，據Durable Capital Partners數據顯示，在過去10年間，只有大約35家公司股價以每年20%或以上的速度上漲。

【美股焦點】英富豪布蘭森減持維珍銀河 套現近3億美元

《巴隆氏雜誌》早前便統計出10隻市低值於100億美元、長期收入增長預期又較高的黑馬，當中部份股價的估值仍處合理水平：

股份 現價 2021年市盈率 2021年市銷率 2022年市盈率 2022年市銷率 Amedysis / AMED $185.15 30.2 2.7 27.7 2.4 Amyris / AMRS 13.64 NM 10.4 NM 9.7 Booz Allen Hamilton Holding / BAH 81.73 19.4 1.3 17.7 1.2 J.B. Hunt Transport Services / JBHT 172.76 25.8 1.5 22.2 1.4 Marriott Vacations Worldwide / VAC 147.15 40.9 1.6 15.7 1.4 SiteOne Landscape Supply / SITE 197.10 45.7 2.6 43.5 2.5 Staar Surgical / STAA 138.19 192.3 28.6 140.8 22.5 Stitch Fix / SFIX 44.38 NM 1.9 1890.3 1.7 Trex / TREX 105.94 51.9 10.5 43.6 9.3 Upwork / UPWK 44.31 NM 11.4 556.8 9.2

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