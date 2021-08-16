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【美國縮表】美國聯儲局官員擬第四季開始減買債　明年中前完成

宏觀解讀 19:09 2021/08/16

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聯儲局官員對於在10至12月開始縮減寬鬆貨幣政策的計劃，差不多達成共識。

市場關注美國聯儲局的買債計劃，外電引述數位聯儲局官員指，聯儲局官員對於在10至12月開始縮減寬鬆貨幣政策的計劃，差不多達成共識，但減買債的前提是美國經濟復甦必須持續，亦有部分官員主張在明年中之前結構買債計劃。

報道指，波士頓聯儲銀行行長Eric Rosengren預期，聯儲局於9月21至22日舉行議息會議時，就能看到職位增長的速度，足以達到縮減買債的標準，變相為今年秋天某個時間開始減買債奠下基礎，但亦要取決於Delta變種病毒及其他病毒不會導致勞動市場顯著放緩。他續稱，若美國經濟繼續強勁增長，預期聯儲局於明年中前已完成減買債計劃。

花旗料聯儲局最快9月討論縮表，年底減買債，詳見【下一頁】

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly上周指，美國經濟會在今年稍後時間或明年，達到足以支持減買債的情況，勞動市場愈來愈強功勁，但要討論減買債細節，仍屬言之尚早。

聖路斯聯儲銀行行長James Bullard上周亦稱，他希望10月開始縮表，明年3月結束買債，每月減買少美國國債規模約200億美元，減少按揭抵押債券約100億美元。「即使減買債計劃逐步進行，但希望市場給予聯儲局更多靈活性，去決定明年是否要加息，他本人不希望太快加息，因影響可能較具破壞性。」

相關文章：【美國加息】聯儲局議息後看清投資界縮表加息預期　摩通：2023年或只加息一次

相關文章：【美國縮表】美國聯儲局：啟動削減買債門檻尚未達成　經濟前景的不確定性增加

 

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