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【理財智慧】新手投資衍生工具（一）窩輪及牛熊證有甚麼分別？

理財智慧 19:17 2021/08/16

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衍生工具（Derivatives）是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括期貨、期權、以及牛熊證和窩輪等等。本章主要分析窩輪、牛熊證，以及其分別。

一、窩輪

窩輪（Warrant）的正式名稱為認股權證，具有槓桿效果，即是一種以小博大的特質。投資者可於指定時間，以指定行使價，買入或沽出相關資產的權利，通常由窩輪發行商發行。

窩輪主要分認購證（Call輪）及認沽證（Put輪），指買入（認購證）或賣出（認沽證），對投資者來說，則是指看好及看淡的選擇，投資者如看好，就可考慮購買Call輪；如看淡，則可考慮購買Put輪。

二、牛熊證

牛熊證（Callable Bull/Bear Contracts）同樣具有槓桿效應，本港牛熊證市場相關資產主要是指數及股票，牛熊證主要分「牛證」（Callable Bull Contract）及「熊證」（Callable Bear Contract），是指產品所部署的方向，亦即代表看好及看淡的選擇。舉例說，投資者如看好，可考慮購買牛證；如看淡，可考慮購買熊證。

若牛熊證相關資產的價值觸及預定的收回價，發行商便會收回有關牛熊證，換句話說，牛熊證持有人必須把牛熊證交還發行商，合約即告終止，該牛熊證亦不再作買賣之用。

三、窩輪、牛熊證之別

牛熊證與窩輪等衍生產品的最大分別，在於牛熊證具有可收回的機制，而窩輪的條款不同，並無收回機制。牛熊證與窩輪一樣，設有行使價，但同時亦有一個收回價，意思是代表當相關資產價格升或跌至該水平，牛熊證就會即時停止買賣，即是俗稱的「打靶」，就算相關資產價格之後如何變化，牛熊證都「無仇報」，不會重新恢復交易。

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編輯 : 龍紀瑩

 

金融 認購證 熊證 牛證 行使價 收回價 認股證 牛熊證 認沽證

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