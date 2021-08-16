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【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦

科技 20:30 2021/08/16

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美國軟件服務商BES（Business Efficiency Solutions）日前對華為提出訴訟，指控華為盜取技術，並威脅該服務商在巴基斯坦拉合爾（Lahore）執法部門的城市安全計畫中安插「後門」，竊取巴基斯坦國安數據。

華為（Huawei）近日再惹上爭議！美國軟件服務商BES（Business Efficiency Solutions）日前對華為提出訴訟，指控華為盜取技術，並威脅該服務商在巴基斯坦拉合爾（Lahore）執法部門的城市安全計畫中安插「後門」，竊取巴基斯坦國安數據。

據華爾街日報報道指，BES主要開發用於收集敏感信息，以供巴基斯坦政府使用的軟件。BES指華為透過威脅該企並入侵巴基斯坦數據庫，蒐集「關乎巴基斯坦國家安全」的個人、政府敏感資訊。

報道又指，BES希望在執行華為指令前，先獲得巴基斯坦的許可。但華為直接表示，不需徵得官方的同意，並威脅稱假如BES不聽命令就終止與其合作。華為又告訴BES，巴基斯坦已准許計畫推行。惟BES表示希望看到證據時，華為卻不作回應。BES更聲稱華為計畫在蘇州複製一套拉合爾的系統，這樣他們就能直接在中國獲取到巴基斯坦的數據。

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華為在接受華爾街日報採訪時直斥，BES的控訴毫無根據。事實上，在華為更早的聲明中，該企承認過中國境內存在複製系統，但強調只是「與真實網路物理隔絕」的測試版本，並不能用來獲取外界數據。拉合爾城市安全計畫負責人Muhammad Kamran Khan表示，他們已就此事啟動調查，但至今也未發現任何數據被竊的證據。

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責任編輯：張凱琳

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