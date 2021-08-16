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【騰訊700】閱文上半年轉虧為盈 收入按年增逾三成 每月活躍用戶回升至去年高位

股樓投資 19:32 2021/08/16

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閱文（00772）收市後公布，上半年內轉虧為盈，錄得純利10.8億元（人民幣，下同），去年同期則錄得32.9億元虧損。非國際財務報告準則純利由去年同期2168萬元增至6.65億元，按年增近30倍；收入按年增33%至43.4億元。閱文全日跌2.3%，收報72.3元，成交1.7億元。

集團指，上半年的月活躍用戶約2.3億，按年基本持平，較去年底增長3.7%；單計免費閱讀的月活躍用戶達1300萬，較去年底增3成。

【港股追蹤】內媒稱互聯網保險業將被整治 眾安在綫月內累跌3成 大和三大原因反駁  詳情請看[下一頁]

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收入方面，期內閱文的在線業務（付費業務、網絡廣告及分銷第三方遊戲）收入約25.4億元，按年升3.4%，佔總收入比例降至58.5%。版權營運及其他（製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、出售版權、運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書）收入為18億元，按年增1.2倍，收入佔比增至41.5%。

【大行點睇】太古連升第7日　獲花旗上調目標價　指大部分負面因素已反映在股價上  詳情請看[下一頁]

閱文稱，於疫情受控後線上平台流量回落為正常現象，但受益於優質內容持續孵化、社區運營及推薦效率提升、免費閱讀業務持續發展，上半年月活躍用戶又回升至去年高點。

同場加映：【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

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撰文 : 趙家盈

閱文集團（00772） 疫情 電影 廣告 港股 遊戲 電視 純利 成交 銷售

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