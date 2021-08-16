【智能裝置】德國半導體廠「英飛凌」推新款掃描儀　加快眼鏡、汽車AR應用

▲ 德國半導體設備商英飛凌（Infineon）近日宣布，推出全新MEMS掃描儀解決方案，讓AR能更快應用於穿戴式裝置、汽車抬頭顯示器等設備。（圖片來源：Infineon官網）

為加速擴增實境（Augmented Reality， AR）的應用，德國半導體設備商英飛凌（Infineon）近日宣布，推出全新MEMS掃描儀解決方案，讓AR能更快應用於穿戴式裝置、汽車抬頭顯示器等設備。

MEMS掃描儀解決方案由MEMS反射鏡和MEMS驅動器組成，具備微型尺寸與低功耗的特點。採用英飛凌MEMS掃描儀芯片組，可使抬頭顯示器（Head Up Display，HUD）的光學體積最小化，以至於能夠整合到最小的儀表板中，並為小型車款帶來較大的視野。

除此之外，新款MEMS掃描儀芯片組，還可應用於輕量化的AR微型投影儀設計，可整合至全天配戴的眼鏡和運動護目鏡中，加上此芯片組的功耗極低。只要在鏡框中輕鬆整合一個小型電池，眼鏡便可配戴一整天而無須經常給電池充電。英飛凌目前正與維也納新創公司TriLite Technologies GmbH合作，共同推動AR智能眼鏡系統在消費產品市場的發展。

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英飛凌汽車MEMS產品線負責人Charles Chan表示，AR解決方案借助有價值的數據，增強現場實景及虛擬的結合，以助人們在日常生活中更便利及安全地移動。如投影到日常眼鏡的地圖、娛樂資訊或訊息，可引導人們前往最近的超市；將路線導航和駕駛輔助系統等有價值的資訊顯示在汽車的整個擋風玻璃上，亦有助大幅提升駕駛安全性和便利性。

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責任編輯：張凱琳