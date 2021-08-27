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【疫市營商】急凍食品競爭大　凍肉店3招拓新市場　

商業 12:00 2021/08/27

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營火食品創辦人麥良斌（Panni）表示，近年市場競爭愈來愈大，品牌亦要以不同方法應對，例如開設新品牌。（曾耀輝攝）

疫情期間，冰鮮食品店愈開愈多，令產業競爭激烈。有本地凍肉店採取差異化策略，投資 7 位數設立自家工場之餘，也開設新品牌吸引中產顧客，同時亦看準本地露營趨勢，推出露營套餐。

【電子消費券】港人樂於補錢購物帶旺市道 零售商生意勝預期

營火食品創辦人麥良斌（Panni）表示，近年市場競爭愈來愈大，品牌亦要以不同方法應對，例如開設新品牌。他指，公司另一品牌「營火」以街市舖為主，售賣燒烤和火鍋食品。至於「DSPARK」則以商場及地舖為主，面向中產客群，售賣自家產品及環球食品等，同時亦售賣輕便熟食、兩餸一湯等產品，吸引一些上班族購買。

在疫情下，消費者對冷凍食品的需求大增，令公司賺取 7 位數字以上的收入。不過因應消費者更著重食品衛生安全，所以公司就投資 7 位數，以「前舖後工場」的模式，實行生產、加工、包裝一條龍。Panni 表示，做凍肉好多時閉門造車，難以得悉產品的來源地。但這個模式可以讓他們進行產品研發，加上自家工場好處是透明度高，公司可自行監控出品品質，與坊間其他凍肉店外判工場不同。此外，當品牌研發新產品後，可以即時由工場運送至前方的店舖售賣，實行零售、加工「一條龍」。

麥良斌透露，套餐推出時並非露營旺季，但其仍佔外送訂單兩成，公司亦看好露營套餐未來前景。（曾耀輝攝）

【疫市求生】珠寶業失旅客生意陷寒冬 周生生疫下拓新零售分店吸本地客（有片）

品牌除了投資開設自家工場，他們亦看準本地露營趨勢，推出露營套餐。麥良斌表示，疫情令不少港人無法外遊，因而衍生本地遊，加上近一兩年出現露營熱潮，令市場上出現不少與露營相關產品的零售生意。營火食品看準當中商機，於是與兩間本地租用及銷售露營產品的公司合作，推出一站式服務。顧客光顧合作夥伴的服務後，可以加購買露營套餐，公司接到訂單後，會將露營餐送往營地就近的地方。麥良斌透露，套餐推出時並非露營旺季，但其仍佔外送訂單兩成，他們亦看好露營套餐未來前景。

【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港 產品定價親民吸年輕客

記者：廖淑瑩

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