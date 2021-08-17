【BNO移民英國】平均樓價今年首現跌幅 輕微回落0.3%

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，英國樓市走勢成為關注焦點。英國有調查發現，當地平均樓價今年內首次出現下跌，輕微回落0.3%，估計與印花稅假期結束及大屋需求減少有關。

【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10 【下一頁】

英國地產中介公司Rightmove的最新數據顯示，8月英國平均樓價減少1,076英鎊（約1.1萬港元），仍達337,371（約364萬港元）。Rightmove物業數據總監班尼斯特（Tim Bannister）表示，跌幅主要集中在高價盤。數據指出，4房以上樓盤價格下跌最明顯，錄得0.8%跌幅。

但首置及換樓客的需求仍然強大，班尼斯特指兩大類型的樓盤平均價格再創新高，兩房及3至4房盤分別上升0.6%及0.3%。

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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當地不少地產界人士亦指出，暑假通常是淡季，需求有所減弱，8月交投多數疲弱。北倫敦地產經紀利夫（Jeremy Leaf）指出，6月底的印花稅假期結束後，不難預料樓價會受影響，惟細單位的需求明顯上升。

物業出租公司MT Finance總監阿布迪（Tomer Aboody）指出，買家需求依然強勁，特別是倫敦外的上車盤，吸引不少部分可以在家工作及彈性上班時間的買家。阿布迪亦稱，由於平衡工作及生活的生活模式持續有市場，更多人願意投放時間尋求不同地區的樓盤，而非侷限只要市區盤。

英格蘭十大最不健康地區



▲ 大曼徹斯特地區市鎮，而多間英國主要傳媒為基地的Media City，正是近年曼徹斯特發展最快的地區

▲ 默西塞德郡市鎮，人口約10萬，距離利物浦約40分鐘車程

▲ 港人慣稱諾定咸，英國第7大城市，位處英格蘭中部，都市區人口近80萬，為少數有輕軌列車的城市

▲ 南約克郡大市鎮，都市區人口約30萬，距離謝菲爾德約40分鐘車程

▲ 默西塞德郡市鎮，人口約1萬，距離利物浦約30分鐘車程

▲ 英格蘭東北部港口市鎮，屬Durham郡，人口約9萬

▲ 港人慣稱米杜士堡，英格蘭東北部城市，屬北約克郡，人口約18萬，是鋼鐵工業重鎮

▲ 港人慣稱史篤城，英格蘭中部城市，屬Staffordshire，位處兩大城市曼徹斯特及伯明翰之間，人口約26萬，以生產瓷器聞名

▲ 港人慣稱侯城，英格蘭東部港口市鎮，屬約克郡東瑞丁，人口約26萬

▲ 港人慣稱黑池，英格蘭西北部港口市鎮，屬蘭開夏郡，西臨愛爾蘭海，人口約14萬

英格蘭十大最健康地區

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責任編輯：吳漢培