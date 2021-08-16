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【千手公關@iM網欄】提升「心理免疫力」 面對多變的世界

名人薈萃 18:37 2021/08/16

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疫情緩和，今年公司的職場體驗計劃恢復以實體形式進行，為高中生提供為期一至兩個星期的實習機會，讓年輕人體驗真實的職場生活，擴闊眼界，同時加深對自己及行業的了解，及早為未來籌謀。

今年有兩位升中四的同學到敝部門實習，兩人完成實習後分享個人感受，不約而同提到工作壓力。

這也難怪，兩位同學的實習期剛巧碰上公司的業績期，這是全年最繁忙的日子之一，同事忙於安排業績簡報會，三十分鐘網上直播簡報會看似簡單，但其實由背幕、燈、聲、寬頻網絡、會議流程、應變計劃等都要經過多番測試，確保聲、畫俱佳，一切順𣈱。事前同事更要準備採訪邀請函、Powerpoint簡報、模擬問答等等，事後還有一連串跟進工作。兩位同學初到貴境，眼見同事忙得不可開交，自己也要在限定時間內完成各項工作，不無壓力。

面對生活及工作壓力， 要懂得如何提升「心理免疫力」。曾經有火爆男同事一個月內掟爛數個枱頭電話，除了洩憤，對解決事情毫無幫助。筆者多年前曾處理一宗事故，個多月來零假期瘋狂工作，既要長時間開會，又要回應傳媒查詢，更要面對監管機構質詢，身邊同事一個個病倒，我是靠意志力苦撐，心中畫了一條紅線——無論如何不能墮進情緒病的深淵。經此一役，我自覺工作能力有長進，「心理免疫力」更達人生最高點。

但過去兩年由於社運及疫情，香港已變得不一樣。在這心情沉鬱的日子，喜見香港一班出色運動員在東京奧運取得驕人成績，史無前例摘下六面獎牌，令人振奮。香港運動員努力不懈、永不放棄的精神值得學習，最難忘劍神張家朗所說：「再退都唔係辦法，唯有盡力上前打好每一劍！」我們無法改變世界，但可調整思維去擁抱未來，大家一起加油!

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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