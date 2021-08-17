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【SaaS業績】微盟半年經營虧損大幅擴大至1.9億人幣　研發投入大增　股價升7%

股市 11:05 2021/08/17

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微盟上半年研發開支總額逾3元，按年急升238%。

微盟 （02013） 上半年虧損擴大，蝕5.6億元（人民幣‧下同），去年同期則蝕5.4億元，每股虧損0.24元，不派息。期內，收入升44.5%至13.8億元；剔除SaaS破壞事件，則升31.7%。由於微盟加強了研發的投入以及新產品的開發，經營虧損大幅擴大至1.9億元，整體經調整毛利率由49%提升至55.4%；微盟EBITDA盈轉虧，錄770萬元虧損，去年同期的EBITDA則為1.1億元。微盟上半年研發開支總額逾3元，按年急升238%。

微盟周二（17日）開報10元，其後升幅擴大，截至11時04分，現報10.66元，升7%，成交額達3.52億元。

微盟上半年數字商業收入達9.6億元，按年增幅達107.6%，主要由訂閱解決方案和商家解決方案推動。代表SaaS業務的訂閱解決方案錄得收入5.49億元，按年增長159.2%，經調整收入增長80.3% ；SaaS產品付費商戶同比增長15.2%達101,867名，每用戶平均收益5395元，按年56.5%。  

另外，商家解決方案服務收入4.1億元，按年上升63.8%；付費商戶數27484名，增長11.7%，每用戶平均收益14909元，同比增長46.6%。

相關文章：【大行報告】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插34%　股價今反彈高開6.5%（第二版）

【配股潮】微盟配股發債合共集資47億元　騰訊參與配股、股價先跌後倒升5%

編輯：吳敏芳

 

 

港股 業績公布 微盟集團（02013） SaaS

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