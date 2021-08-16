【MacBook】蘋果通過美商標局專利　MacBook Pro或有機會支援Apple Pencil？

▲ 最近，美國專利及商標局（USPTO）通過Apple一項新專利，MacBook Prok或有機會支援Apple Pencil。

早前有分析師表示，蘋果（Apple）有機會在MacBook Pro取消Touch Bar功能。最近，美國專利及商標局（USPTO）通過Apple申請的一項新專利，Touch Bar的凹槽位置將替換成放置Apple Pencil，即代表日後MacBook Prok可支援Apple Pencil。

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日前，美國專利及商標局公佈一項Apple新專利，顯示MacBook Pro或會支援Apple Pencil功能。從專利圖片顯示，MacBook Pro鍵盤上設有可拆卸的Apple Pencil凹槽，當Apple Pencil固定在凹槽時，可當作滑鼠來進行移動及控制。除此之外，凹槽內亦設有照明系統，用戶可利用Apple Pencil操控電腦的各項功能，例如調整屏幕亮度、鍵盤背光亮度、控制音量大小、設定電源開關、睡眠時間等。

報道亦指出，Apple Pencil或會配備觸控屏幕，方便用戶用手寫筆進行筆記或繪圖。不過Apple曾經申請多項專利，至於是否應用在新款MacBook Pro，就有待日後才知曉。

責任編輯：李寶如