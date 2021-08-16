【有相睇】咩事大平賣？曉峰園業主放盤4個月劈價「1球」　終低市價沽出

青衣區最近有新盤薈藍開售，銷情不俗，區內二手盤也受帶動，但旺市中有業主劈價售樓，最終以物業以低市價成交。

市場消息指，曉峰園6座低層C室，單位屬三房套間隔，實用面積790平方呎。業主原先叫價950萬元，今年4月放盤至近日獲同區客接洽，最終單位以850萬元成交。據悉，買家已經在青衣睇樓數月，留意區內3房套，眼見近期青衣成交加快，之前曾考慮過購入的單位也陸續賣出，便決定加快入市，遇到上址業主，由於單位位處低層，議幅較大，最分次講價後落實心水價錢，認為機不可失，即拍板入市，成交價比市價低約2%至4%。

曉峰園單位圖片

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資料顯示，原業主2007年11月以265萬元購入單位，持貨14年，帳面賺585萬元，單位升值約2.2倍。

另外，代理指本月青衣區成交比上月同期略為緩慢，筍盤也被消化，個別屋苑業主醞釀加價而開始出現缺盤現象，單位在少幅減價後，承接力依然強勁。

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