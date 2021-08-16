【大行點睇】太古連升第7日　獲花旗上調目標價　指大部分負面因素已反映在股價上

花旗發表研究報告指，太古(00019)不同業務於今年餘下時間仍面臨一定挑戰，但考慮到現價水平對每股資產淨值折讓達到57%，加上預期大部分負面因素已反映在股價之上，因此維持「買入」評級。



報告指出，太古旗下飲品業務上半年基本利潤按年增長55%，主要來自中國及美國市場銷量強勁反彈，在產品組合調整下EBITDA利潤率改善至12%，相信增長可部分抵銷原料成本及經營開支的上升。

至於太古地產(01972) 方面，該行預期上海前灘太古里等發展中項目將為集團未來增長帶來支持動力。



花旗將太古的每股資產淨值預測由112.81元提升至115.5元，目標價由73元調升至75元，維持對應每股資產淨值折讓35%不變。

大行對太古評級及目標價：

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