【樓市故事】租客退租1日即賣樓　業主遇着有緣上車客一拍即合　九五折沽港灣豪庭

市場不時有業主放盤一、兩天就火速將單位沽出的個案，除了因為市旺之餘，也要看業主運氣。最近有業主名下物業遭租客退租，便隨即將之放售，結果翌日就獲上車客承接。

利嘉閣何燕煌表示，奧運站港灣豪庭6座低層H室二手成交，單位實用面積約320平方呎，兩房間隔，外望內園景。單位原叫價678萬元，經議價後減價33.2萬元或約4.9%，以644.8萬元成功沽出，折合實用面積呎價約20,150元。代理指，上述單位成交日前一晚，租客剛剛退租，業主隨即將單位放售，碰巧買方有感九龍區600多萬元的兩房間隔單位放盤越來越少，當一見單位既是大型屋苑又設有會所，雙方遇着有緣人，一拍即合，火速還價成交，買家成功購入單位上車自住。

據了解，原業主於2008年1月，以約200萬元購入上述單位，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約444.8萬元，物業升值超過2.2倍。

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