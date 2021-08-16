【消費優惠】旅發局推出新一輪「賞你住」 市民即日起可儲消費收據

香港旅遊發展局今日（16日）宣布，推出新一輪「賞你住」活動，以持續鼓勵本地消費。市民由即日起於本地零售，或餐飲實體店消費滿800元，並已年滿18 歲及完成接種一劑新冠疫苗者，即可儲起機印收據正本參加活動，獲取500元本地酒店住宿折扣優惠。

活動詳情及參與酒店名單一覽：

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新一輪「賞你住」名額合共2萬個，參與酒店超過140間。 由9月7日(星期二)起，市民可按照酒店提供的指定方法，即透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元，或以上的一晚或連續兩晚心水住宿計劃，享有500元折扣優惠。名額有限，先到先得。

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總幹事程鼎一表示：「於 3月推出的第一輪『賞你住』有助刺激本地消費，參加活動的市民實際消費金額平均較換領要求高7成，為餐飲﹑零售及酒店業界製造乘數效應。因此，旅發局希望藉着5,000元消費券陸續發放，推出新一輪活動，可於暑假後持續為業界提供支持，繼續帶動消費鏈。」

「賞你住」活動網站：https://holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

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