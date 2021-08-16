【港股追蹤】內媒稱互聯網保險業將被整治 眾安在綫月內累跌3成 大和三大原因反駁

上周有內媒引述保險業界消息指，內地銀保監即將對互聯網保險業進行整治工作，受消息影響，眾安在綫（06060）一個月內一度急跌近三成。大和發表研究報告指，由於傳媒報導誤導，以及錯誤演譯監管政策，影響眾安的股價表現。眾安在綫上周五（16日）下試34.8元創逾半年低位，今日微升1.8%，收報36.8元，成交2.1億元。

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大和指，近日內媒的報導使互聯網保險有「不理想行業」的觀感，相信有關媒體錯誤解讀政策。該行認為，有關監管政策有別於政府打壓科網巨頭，因監管是由銀保監牽頭，而非工信部或國務院，而互聯網保險銷售並未涉及互聯網巨頭監管的範圍；今次提及的監管調查範圍集中於產品分銷，為監管向來關注的範疇，並非新消息；報導提及的監管文件早於2月發布，且有6個月過渡期。

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該行續指，眾安的基本面仍然強勁，7月的保費收入更按年增一倍，較上半年的45%升幅高，故有助其承保利潤改善。

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