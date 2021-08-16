【加密貨幣】狗狗幣現英超！屈福特球衣衣袖印有狗狗幣 贊助至少70萬英鎊

英格蘭足球超級聯賽，簡稱英超，是由英格蘭本地球隊組成的最高級別的聯賽，更是世界上最賺錢的足球聯賽，單單2019年的收入已有58.6億歐元。而在2021-2022賽季出現了一樣有趣事情，狗狗幣出現在英超球隊屈福特（Watford FC）2021至2022賽季的球衣衣袖上。加密貨幣體育博彩網站Stack.com成為屈福特球衣贊助商，而這筆交易價值至少70萬英鎊，並將以加密貨幣支付。Stake.com還計劃在其國際平台上贈送1000萬枚DOGE（價值200萬美元）。

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Stake.co.uk 首席執行官 Mladen Vuckovic 表示，Stake在過去幾年生意持續增長，而與屈福特的合作標誌着我們公司的下一個篇章。他也指，能與一家擁有悠久歷史但仍具有真正創新精神的俱樂部合作感到激動，並在未來幾個月內爲球迷計劃了許多激動人心的舉措。

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據2019年秩報導，比特幣的Logo也曾經出現在屈福特2019至2020賽季球衣左肩部。當時是由加密貨幣體育博彩公司Sportsbet推動，冀望能提高人們對比特幣的認識，並教育公眾使用加密貨幣的好處。

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責任編輯：羅浩濂