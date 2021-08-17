馬拉拉憂阿富汗婦女處境 呼籲提供人道援助

奉行原教旨的阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，當地女性處境讓人擔憂。諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉表示，憂慮當地女性及人權分子處境，呼籲國際組織等機構立即提供緊急人道援助。惟馬拉拉作出呼籲後，有網民指摘她未就其他事件發聲。

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馬拉拉（Malala Yousafzai）周日（15日）在社交平台Twitter上表示，對於塔利班掌控阿富汗的局勢感到震驚，對阿富汗境內女性、少數族裔及人權分子處境感到憂慮。馬拉拉認為，國際﹑地區及當地的組織應呼籲簽訂停火協議，提供緊急人道援助，並保護當地平民及難民。

惟馬拉拉帖文其後受到大批網民指摘，批評她只不過做政治宣傳。有網民質問馬拉拉，為何她從未為印度克什米爾（Kashmir）地區民眾發聲，當地不斷發生流血衝突事件，反而就塔利班接管阿富汗政府一事發聲。

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有巴基斯坦網民轉載數名裹白色頭巾女孩上學圖片，指馬拉拉所憂慮的未有出現，女性可以安心地繼續接受教育。亦有網名指馬拉拉做法雙重標準，指摘阿富汗當局同時卻發大量帖文討好巴勒斯坦，發聲只不過是政治宣傳。

▲ Twitter上網民轉載圖片指女性依然能繼續上學

現年24歲的馬拉拉因在巴基斯坦提倡女性教育權利，在2012年被前巴基斯坦塔利班組織發言人Ehsanullah Ehsan用槍擊中頭部，並於2014年以17歲之齡，與印度人權分子沙提雅提（Kailash Satyarthi）共同獲頒諾貝爾和平獎。

責任編輯：李俊儀