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【騰訊旗下】閱文上半年扭虧賺10.8億元 月活躍用戶回升至去年高點水平、績後跌逾9%

股市 10:27 2021/08/17

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閱文集團上半年非國際財務報告準則純利由去年同期的2168萬元，增至6.65億元人民幣。

閱文 （00772） 公佈，截至6月底半年扭虧為盈，錄得純利10.8億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則純利由去年同期的2168萬元增至6.65億元，按年增長近30倍。收入43.4億元，按年增長33%。閱文績後跌逾9%，低見65.4元，成交175萬元。

閱文表示，上半年在線業務的月活躍用戶為2.327億，按年基本持平，較去年底則增長3.7%。「去年下半年新冠疫情得到控制後線上平台流量回落屬於正常現象，但今年上半年我們的月活躍用戶又回升到去年高點的水平，這受益於優質內容的持續孵化、社區運營與推薦效率的不斷提升、以及免費閱讀業務的積極進展。」

鬥魚第二季轉蝕1.5億人幣　移動月活躍用戶增4%至6070萬【下一頁】

在傳統付費閱讀業務外，閱文近年推進免費閱讀業務，截至6月底，免費閱讀業務的日均活躍用戶達到1300萬，較去年底增長3成。

以收入來源劃分，閱文上半年在線業務（付費閱讀、網絡廣告及分銷第三方網絡遊戲）收入約25.4億元，按年升3.4%，對收入貢獻降至58.5%。版權運營及其他（製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、出售版權、運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書）收入錄得18億元，按年增長1.2倍，收入佔比升至41.5%。

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編輯：陳健婷

 

港股 新經濟股 業績公布 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772）
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