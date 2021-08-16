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【Google】Google宣布新海底電纜連接6個亞太地區　料2024年啟用

商業 18:11 2021/08/16

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Google宣布建造全新海底電纜Apricot，連接日本、台灣、關島、菲律賓、印尼及新加坡等地，並預計2024年啟用。（法新社資料圖片）

Google宣布建造全新海底電纜Apricot，連接日本、台灣、關島、菲律賓、印尼及新加坡等地，並預計2024年啟用。Google表示，加上之前的Echo海底電纜，Apricot將讓亞洲的企業與美國之間的網絡連結更為穩定。

【航空復甦】英美航空業復甦　航空公司預料最快9月解除旅遊禁令

今年年初，Google宣布了興建連接美國、新加坡、關島與印尼的Echo海底電纜。未來，Apricot將和Echo構成互連的電纜系統，在亞洲提供多條出入通道，包括貫穿南亞的專屬通道，為用戶大幅提升Google Cloud等網絡服務的速度。目前，Google已在全球投資18條海底電纜、27個雲端區域 （Cloud Region）、以及82個雲端可用區（Cloud Zone）。

Google指出，這類型的投資能為亞太地區帶來數以億計的經濟效益。根據研究機構Analysys Maso的調查，Google在2010年到2019年期間所投入的網絡基礎建設，已為亞太區的GDP總值增加了4,300億美元（約33,470億港元），並創造了10萬個工作機會。

【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？

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責任編輯：李智美

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