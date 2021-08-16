【大行點睇】美銀證券對舜宇股價前景看法轉為正面　大升其目標價80%

美銀證券發表研究報告表示，雖然近期智能手機市場需求較弱，但對舜宇(02382) 股價前景看法轉為正面，並將評級「跑贏大市」上調至「買入」，預期在新能源汽車的高級輔助駕駛系統發展下，車載鏡頭市場至2023年將複合增長19%。



報告指出，舜宇市場份額逐步增長，預期未來2至3年可提升至40%以上，加上汽車模組業務發展，預期汽車相關產品將為公司2023年的淨利潤貢獻約20%。

該行表示，投資者已將注意力轉移至汽車相關產品，而手機相關業務則預期於2022至2023年復甦，預測上半年每股盈利將按年增長42%至2.3元人民幣，收入增長13%至213億元人民幣，毛利率料達22.7%，目標價由165元上調至300元。

大行對舜宇評級及目標價：

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