【大行點睇】招行績後大行維持或提高目標價 好淡有異目標價可以相差成倍？

招商銀行 （03968） 公布業績後，大行意見不一，看得最淡的美銀證券指公司今年中期業績勝預期，同時反映行業前景正面，但指招行現時股價相當於今年預測市帳率1.9倍及市盈率13倍，遠高卞行業平均的0.7倍及5.6倍，估值過高，因此維持「跑輸大市」，目標價略上調，由35.4元至40元，對應現時股價有近三分之一的跌幅。

招行績後大行目標價：

















不過，里昂就相當看好，指招行第二季純利增長勝預期，費用收入強勁，資產質素見改善，融資成本亦受控，抵銷資產回報下降的影響。里昂指招行應對低息、信貸周期及金融科技等長期挑戰中，進一步改革競爭優勢，因此提高招行目標價，由75元升至85元，同時維持「買入」評級。

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