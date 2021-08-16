【海外僱員】英國企業招聘意向達8年來最高　僱主招聘意向強烈

英國人力發展協會（CIPD）於6月16日至7月12日期間向2,042名僱主進行了線上調查，發現英國企業招聘意向達8年來最高。

CIPD的季度調查顯示，英國企業的淨招聘意向（正在招聘的公司與正在裁員的公司的百分點差距），由三個月前的正27上升至正32。達自2013年首次調查來的最高點。CIPD勞動力市場經濟學家 Jonathan Boys認為，「僱主十分樂觀，表明強烈的招聘意向，裁員預期似乎遠低於疫情期間最初的預測。」

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調查還顯示只有13％僱主計劃裁員，較一年前的33%為低，當時人們害怕政府過早結束對無薪休假支援會使失業率上漲。另外，調查發現出現員工短缺，特別是在酒店業，由於酒店、酒吧、餐館和其他場所長期關閉，許多僱主在疫情期間裁員。

雖然出現員工短缺，不過調查指出加薪通常不被僱主視為解決員工短缺的方法，在難以填補的職位空缺僱主中，只有23%表示他們會提高工資，而44%的僱主選擇在培訓現有員工，以填補這些職位空缺。

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另外，調查亦顯示今年夏天員工的平均年薪幅為為2%，與春季持平，與疫情前的水平一致。

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責任編輯：黃苑筠